Экономист рассказал, когда рубль станет сильнее

Рубль показал себя в последние дни гораздо более устойчивым, чем нефть. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил создатель клуба венчурных инвесторов iTLeaders Егор Клопенко.

Изменения курса

В среду, 11 марта, рубль в начале дня торгуется без единой динамики к доллару и снижается к евро. Об этом следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.13 мск среды снижался на 2 копейки — до 71,38 рубля, курс евро рос на 48 копеек — до 80,98 рубля.

Рубль продолжает сохранять повышенную волатильность к американской валюте и с начала торгов уже несколько раз менял направление динамики, торгуясь в пределах 71,3-71,72 рубля за доллар. Курс евро подскакивал до 81,48 рубля.

В свою очередь майский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,08% — до 37,25 доллара за баррель.

Отметим, что для поддержания российской валюты министерство финансов в рамках бюджетного правила в течение 30 дней не будет покупать американскую валюту, а также начнет продавать доллары. За счет достигшего 7% ВВП Фонда народного благосостояния будут компенсированы потери для бюджета и, как следствие, стабилизирован курс рубля.

Не превышая исторический максимум

Как отметил Егор Клопенко, рубль показал себя в последние дни гораздо более устойчивым, чем нефть. Он очень аккуратно и технично двигается в пределах заданного коридора, не превышая исторического максимума и в то же время сохраняя свое достаточно свободное плавание.

«Пока кажется, что финансовая система полностью сбалансирована и сейчас дело за восстановлением цены на нефть. Если на рынке обозначится рост стоимости энергоносителей, то и рубль, видимо, достаточно быстро вернется к исходным значениям. На восстановление цены на нефть, по оптимистическим прогнозам, может уйти несколько месяцев, а значит, возможно, и рубль через два-три месяца будет прежним или даже сильнее», — пояснил Егор Клопенко.

Экономист выразил уверенность, что если российская финансовая система так просто перенесет столь серьезный внешний удар, то это повысит ее имидж в глазах инвесторов. Это в свою очередь откроет новые инвестиционные перспективы для российского рынка.

Напомним, в понедельник, 9 марта, курс доллара на Forex в момент превысил 75 рублей, но почти сразу откатился до 74,9 рубля. Евро, в свою очередь, торговался на отметке около 85 рублей.

Обрушение российской валюты было связано с серьезным обвалом цены на нефть. Страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи «черного золота» в условиях падения спроса на нефть из-за вспышки коронавируса в Китае.

Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, Саудовская Аравия начала ценовую войну, сообщив о снижении цен и увеличении добычи нефти. Таким образом саудиты надеялись получить больше покупателей и вынудить страны ОПЕК+ вернуться за стол переговоров.