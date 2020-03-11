Овечкин выложил видео «тренировки» с полуторагодовалым сыном

Москва, 11 марта. Известный хоккеист Александр Овечкин выложил необычное видео, на котором он «тренируется» вместе со своим полуторагодовалым сыном Сергеем.

На кадрах ролика видно, как Овечкин закидывает шайбу в ворота на улице, а его вооружившийся клюшкой сын с интересом наблюдает за происходящим. Малыш бурно реагирует на попадания шайбы в ворота, однако неизвестно, что именно вызвало эмоциональную реакцию – папин гол или собака, которая кинулась вслед за шайбой.

Отметим, что Овечкин-старший, судя по всему, решил вырастить из своего сына нового чемпиона. Маленький Сережа часто посещает тренировки и матчи отца. Он с интересом наблюдает за происходящим на льду и не пугается шума трибун.

Напомним, что сын Овечкина родился 18 августа 2018 года. Мальчик был назван в честь старшего брата спортсмена. Ее матерью стала дочь актрисы Веры Глаголевой — фотомодель Анастасия Шубская, с которой Овечкин сочетался узами брака в августе 2016 года.

Александр Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз» и считается одним из лучших бомбардиров НХЛ. Он стал восьмым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забросить 700 шайб. Впереди лишь Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Яромир Ягр, Бретт Халл, Марсель Дионн, Фил Эспозито и Майк Гартнер. Юбилейный результативный бросок Овечкина пришелся на гостевой матч против «Нью-Джерси». Шайба россиянина не спасла его команду от поражения. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.