Группа «Время и Стекло» объявила о завершении творческого пути

Киев, 11 марта. Популярная украинская поп-группа «Время и Стекло», которая в 2020 году должна была отмечать десятилетие с момента основания, объявила о завершении своего творческого пути и прощальном туре.

Артисты Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева опубликовали на YouTube обращение к фанатам. В нем они рассказали, что после долгих раздумий приняли решение продолжить карьеру по отдельности.

«Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим», — сказал Завгородний.

Музыканты добавили, что ближайшие полгода проведут в прощальном туре, получившем название «Финальные титры». В рамках выступлений они исполнят для поклонников полюбившиеся им хиты.

«Мы будем готовиться к важнейшему событию – последнему концерту группы «Время и Стекло», на котором все вместе оторвемся под любимые треки! 11 сентября. Киев. Дворец «Украина», — говорится в описании к видео.

Накануне в социальной сети появился последний клип группы, который и породил слухи о распаде коллектива. Завгородний и Дорофеева признались, что ролик стал своеобразным сюрпризом от их команды: они не знали, что снимались в клипе, думали, просто работают над очередным проектом.

Напомним, группа зародилась в 2010 году. Известный музыкант и продюсер Алексей Потапенко, знакомый слушателю под псевдонимом Потап, решил открыть новый проект с участием Завгороднего, с которым он давно сотрудничал, и девушки-вокалистки. По итогам интернет-кастинга и очного кастинга в Киеве новой участницей стала Дорофеева, лауреат фестиваля «Черноморские Игры».