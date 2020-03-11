Эрдоган заявил о стремлении Турции к долговременному перемирию в Идлибе

Анкара, 11 марта. Анкара стремится к тому, чтобы режим прекращения огня в сирийском Идлибе стал постоянным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Тема положения дел в Идлибе была поднята на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития. 27 февраля в этой сирийской провинции погибли более 30 турецких солдат, находившихся среди боевиков запрещенных группировок.

Анкара оказывает им поддержку и представляет как «умеренную оппозицию». При этом эти протурецкие группировки атакуют подразделения Сирийской арабской армии, пытаясь удержать территории в Идлибе. Он стал последним анклавом террористов в САР.

После гибели солдат ВС Турции 27 февраля Минобороны РФ сообщило, что турецкие военные не должны были находиться среди боевиков, по которым военнослужащие САР открыли ответный огонь. Если бы военнослужащие Турции находились на наблюдательных постах, им была бы гарантирована безопасность.

В итоге обстановка в Идлибе накалилась настолько, что потребовала внешнего вмешательства. На это указал президент РФ Владимир Путин на переговорах с Эрдоганом в Москве 5 марта. По итогам встречи, как напоминает «Царьград», стороны приняли соглашение, главным пунктом которого стало введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта. Помимо этого, документ предусматривает создание коридора безопасности недалеко от важной трассы М4, которая пока контролируется боевиками. С 15 марта российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование этой важной трассы.

По мнению Эрдогана, «после объявления перемирия население Идлиба впервые вздохнуло свободно».

«Турция нацелена на то, чтобы временное прекращение огня в сирийском Идлибе стало постоянным», — подчеркнул он.

При этом он пригрозил, что если военные сирийской армии допустят нарушение режима прекращения огня, то «Турция нанесет удар более мощный, чем был ранее».