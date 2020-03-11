Блогер Диденко до сих пор не решилась рассказать детям о смерти отца

Москва, 11 марта. Известный блогер Екатерина Диденко, которая потеряла мужа при отравлении углекислым газом из-за сухого льда в московском бассейне, не смогла рассказать о смерти отца детям. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram.

Валентин Диденко погиб ночью 29 февраля спустя несколько часов после начала банной вечеринки с сухим льдом. На прошлой неделе его похоронили. При этом Диденко уточнила, что дети до сих пор не знают, что случилось с отцом. Диденко добавила, что до сих пор не верит в произошедшее. Она отметила, что они с мужем растили двоих детей, строили грандиозные планы на будущее и планировали обзавестись третьим наследником.

Ранее девушка опубликовала трогательное свадебное видео со скончавшимся мужем. Диденко рассказала, что они поженились только тогда, когда оба «морально к этому созрели». Только после этого супруги взяли первую ипотеку и родили ребенка. Она также вспомнила, что супруг помогал ей с раскруткой блога, на который сейчас уже подписаны 1,6 миллиона подписчиков. Диденко подчеркнула, что сейчас ей очень сильно не хватает поддержки мужа.

Напомним, в конце февраля на дне рождения Диденко в московском банном комплексе гости вечерники высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате химической реакции погибли трое человек. В числе жертв инцидент оказался и супруг Диденко Валентин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося, передавало Федеральное агентство новостей.