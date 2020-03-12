Климатолог Чернокульский не убедил россиян в мифах о глобальном потеплении

Галактические лучи, циклы Меланковича, смещение магнитного полюса, солнечная и вулканическая активность — все это не имеет никакого отношения к росту глобального потепления, заявил старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

«Солнечная активность влияет меньше чем антропогенное радиационное воздействие: 0,2 ватт на квадратный метр. Сравним с радиационным воздействием от человека — 2,3 ватт на квадратный метр. Это десять порядков!» — сказал он во время презентации своего доклада на 12-м форуме «Ученые против мифов».

По словам климатолога, итоговый поток СО2 от вулканов в 2005-2015 годах составил 53 млн тонн в год. При этом человек ежегодно образует 35 млрд тонн этого газа. Смотрите видеорепортаж с форума специального корреспондента Федерального агентства новостей Анастасии Алексеевой.

«На самом деле никакого реального роста вулканизма не наблюдается. Просто мы стали больше о них знать. Это инструментальный тренд, и ничего более», — утверждает Александр Чернокульский.

Ученые всего мира уже назвали 2020 год рекордным по концентрации углекислого газа в атмосфере Земли. По данным Британской метеорологической службы, впервые за 800 тысяч лет она может превысить 417 промилле. Именно сжигание ископаемого топлива — главная причина тревожной цифры, убежден кандидат физико-математических наук.

«Антропогенное воздействие дает порядка двух ватт на квадратный метр, это парниковые газы и аэрозоли, — сообщил он. — В океане за каждый месяц накапливается столько тепла, сколько человечество производит за год».

В зале аншлаг: из-за теплой зимы-2020 проблема изменения климата взволновала многих россиян.

«На простого человека, которому какой-то ученый «толкает» из телевизора, что никакого глобального потепления не существует, а ГМО опасно и за вакцины надо сжигать, это влияет. Это же сказал нобелевский лауреат, он же не может быть глупым! Но не все понимают, что человек может быть профессионалом только в нескольких областях знаний», — считает участница форума, нейрохирург Главного военного клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко Анастасия Сидорова.

Пять лет назад лауреат Нобелевской премии Ивар Гьявер вышел из состава Американского физического общества после того, как члены организации заявили о «неопровержимых» доказательствах глобального потепления.

«Глобальное потепление фактически превратилось в новую религию, потому что при его обсуждении не учитываются все имеющиеся точки зрения, — заявил он в своем скандальном выступлении в 2015 году. — Согласно данным НАСА, на Южном полюсе всего восемь метеостанций. Это ничто! Причем там никогда не было так холодно, как сегодня. Покрытие Антарктиды льдом достигло исторического максимума. Но люди не говорят об этом!»

Популяризатор науки Александр Соколов намеренно выбрал эту тему одной из ключевых на 12-м форуме.

«На эту тему существует много заблуждений и предрассудков, в том числе среди образованных людей, ученых. Поэтому мы считаем очень важно про это говорить», — говорит организатор мероприятия.

Александр Чернокульский не исключает: за зимними аномалиями в России стоит глобальное потепление.

«Вероятность, что такая теплая зима будет чаще при изменении климата, растет. То, что именно эта зима связана с изменением климата, мы не можем сейчас говорить так быстро. Для этого нужно провести исследование, опубликовать статью, два-три года может пройти», — пояснил он корреспонденту ФАН.

Остановить повышение средней температуры климатической системы Земли нельзя, его можно только замедлить: количество антропогенного СО2 будет уходить из атмосферы еще несколько тысяч лет, констатировал ученый. Если бизнес и власти не смогут адаптироваться к ситуации и удержать его в пределах двух градусов, планету ждут волны стихийных бедствий, глобальная миграция животных и людей.

«Это рост уровня океана на тропических островах, в Южной Азии, в Республике Бангладеш, в России — в Приморье, Сочи. В Петербурге есть дамбы, но он тоже уязвим. И засуха на юге Европы и России, — сказал Александр Чернокульский.

По его словам, таяние вечной мерзлоты и отсутствие морозных зим может привести к распространению клещей и малярийных комаров там, где их никогда не было.

«Коронавирус благоприятно воздействует на климат, потому что в Китае не работает много фабрик, и эмиссии СО2 уменьшились», — добавил в интервью ФАН ученый.

Экс-сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Погорелый не верит в «страшилки» о глобальном потеплении. У инженера-физика возникли претензии к докладу климатолога.

«Докладчик любит приводить относительные графики о росте уровня СО2. Если их нарисовать в абсолютных величинах, вот ноль, вот эта величина в 1950-м году, вот эта величина в 2010-м, он будет выглядеть совсем по-другому и не так страшно. Это такой трюк. Когда людям выгодно, они представляют доклад в абсолютных единицах, когда невыгодно — в относительных, — считает участник форума. — Он говорит о росте антропогенного фактора, не рассматривая альтернатив».

Инженер из Балашихи Анна Пиксалеева тоже ожидала услышать от ученого больше фактов и цифр.

«Только машины, топливо, а то, что мусор, заводы. Где эта вся информация? — недоумевает она. — Не верю я, что только сжигание топлива влияет на рост СО2».

На вопросы из зала организаторы отвели полчаса, но пытливым слушателям этого времени оказалось мало.

«Некоторые люди задавали не первый раз свой вопрос, было ощущение, что ведущий своих людей опрашивает», — сказала корреспонденту ФАН Анна Пиксалеева.

Дмитрий Погорелый не понял, почему организаторы зачитали только один вопрос, заранее присланный делегатом форума.

«Почему бы не сделать больше вопросов от делегатов, чтобы докладчик обратил внимание на них в лекции? Надо дать слушателям больше времени на вопросы: даже в самом подробном докладе всего не осветить, а люди сами знают, в чем они хотят просветиться», — заявил инженер-физик.

Не утоленную жажду знаний участникам форума компенсировали дебаты «Убеди скептика» с участием антрополога Станислава Дробышевского. В контраргументах ученого многие узнали собственные мысли.

«Сейчас, насколько я понимаю, наибольший выброс углекислого газа создает Китай и Индия. Экономика Европы, США и России подстегивает сжигание в них углеводородов. Таким образом, нам надо отказаться от своей хорошей жизни, разойтись по хижинам, строить деревянные небоскребы и смотреть, чтобы они, не дай Бог, не сгорели», — сказал научный редактор портала Антропогенез.ру под аплодисменты публики.

Александр Чернокульский ответил, что тот «уходит в крайности».

«Просто надо считать свой углеродный след, — парировал он. — Откажитесь, условно, от пакетов. Меньше личного автотранспорта, перелетов. Отказ от мяса, хотя бы частичный.

Антрополог назвал такой подход «насаждением комплекса вины у рядового гражданина».

«Если я не буду есть мясо, ездить на машине и буду жить в лесу, климат на планете от этого никак не поменяется. Мы такие все плохие, это не конструктивно, — заявил Станислав Дробышевский. — В истории планеты потепление всегда кончалось похолоданием. Бояться надо этого. Наша цивилизация основана на субтропическом климате и похолодание может нас угробить».

Как объяснил климатолог, Китай — первая страна по количеству выбросов СО2 в атмосферу. На втором месте значатся США, на третьем — Индия, на четвертом — Россия. Однако есть положительный тренд: Китай уже переходит на «зеленую энергетику», а «черные лебеди» Дональд Трамп и Жаир Болсонару «в политике неизбежны».

«Если потепление продолжится потепление, таяние вечной мерзлоты и разрушение метангидратов на шельфе Арктики приведет к тому, что в атмосферу попадет огромное количество метана, более сильного парникового газа, чем СО2. Разрушатся покровные ледники. Гренландия уже тает быстрее, чем мы предполагаем. Западная Антарктида — на грани стабильности. Это добавит несколько метров к уровню моря, — предупредил ученый. — Если мы заботимся о том, как сохранить свой вид, то нам нужно думать, что будет с климатом».

Новый формат научного просвещения в виде дебатов в целом пришелся публике по душе.

«Дебаты классные! Я нисколько не сомневаюсь в глобальном потеплении, почерпнула чуть больше аргументов в споре с учеными, — поделилась впечатлениями с корреспондентом ФАН Анастасия Сидорова. — Многие говорят: в Чите-то будет тепло, но никто не думает, что мы будем есть. Действительно, как говорил Александр, сейчас людей гораздо больше, а 50 млн лет назад вообще были другие организмы, другая биосфера».

По мнению москвички, планета выживет, а вот, что будет с человеком — большой вопрос.

«Нет американцев, европейцев. Одних затопит, у других засуха... Мы не можем существовать отдельно. Мы просто не выживем друг без друга. Нам действительно надо думать не о выживании нации, а о выживании всего человеческого рода», — уверена девушка.

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова, профессор Александр Кислов заявил, что Россия может пострадать от таяния вечной мерзлоты и опустынивания как результатов изменения климата.