Роскомнадзор изучит возможность блокировки запрещенной информации в TOR и TON

Москва. 11 марта. Роскомнадзор изучит возможность блокировки запрещенной информации в сетях TOR, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок, согласно которым, подведомственный РКН Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал соответствующее исследование.

Отмечается, что оно должно помочь в реализации закона о надежном Рунете, который обязывает операторов устанавливать оборудование для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Проводить анализ будет федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, который получит за работу 9,2 миллиона рублей. Поставленную задачу он должен выполнить к 30 июня 2020 года.

Как пишет «Коммерсант», от исполнителя ждут описание принципов работы mesh-сетей, устройства IoT и принципа работы технологий, использующих анонимные сетевые подключения. Речь идет в частности об Invisible Internet Project (I2P), TOR и TON.

Кроме того, ГРЧЦ хочет получить на выходе описание методов ограничения доступа к сервисам и информационным ресурсам, использующим указанные технологии и протоколы.

«Роскомнадзору поставлена задача ограничивать доступ к запрещенным ресурсам и идентифицировать пользователей, в том числе в даркнете. Поэтому его подведомственная организация решила изучить возможность создания аппаратного оборудования для вмешательства в децентрализованные сети»,— объяснил руководитель организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

Напомним, с 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента Интернета, предусматривающий создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Операторы связи должны установить государственное оборудование на точках обмена трафиком, а Роскомнадзор — ограничивать доступ к запрещенным сайтам и осуществлять централизованное управление Рунетом.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков после принятия закона отметил, что Россия создала прецедент, поскольку прежде никто не задумывался о безопасности Сети на национальном уровне.

TOR хотят заблокировать из-за размещения на ресурсе информации, распространение которой запрещено в России. Эту mesh-технологию использует, в частности, приложение FireChat, популярность которого возросла во время протестов в Гонконге в 2014 году.

TON является защищенной платформой, созданной разработчиками Telegram Павлом и Николем Дуровыми. Мессенджер с 2018 года по решению суда заблокирован в России, однако продолжает функционировать. Неудачи блокировки эксперты связывают с встроенными в него методами ее обхода, среди которых путь маскировки пакетов трафика в Сети.