Гузеева отменила итоги шоу «Давай поженимся!» из-за бывшей девушки жениха

Москва, 11 марта. Телеведущая Лариса Гузеева внезапно отменила итоги шоу «Давай поженимся!», поскольку решила, что «жених» должен не начинать новые отношения, а вернуть старые с подругой, которая пришла поддержать его на съемках.

Необычный инцидент произошел в эфире передачи. «Жених» по имени Иван выбрал одну из трех представленных ему невест. Однако Гузеева безапелляционно заявила, что они не пара.

Ведущая обратила внимание, что участник шоу остановил свой выбор на той «невесте», которую одобрила сопровождавшая его на съемках подруга. Хотя женщина при этом еле скрывала свои эмоции.

«Ольга со слезами на глазах здесь сидела», — обратила внимание Гузеева.

Телеведущая спросила бывшую девушку героя, хочет ли она начать заново романтические отношения.

«Вы боретесь за Ивана? Вы хотите его вернуть?» — уточнила она и посоветовала действовать.

Уже позже в гримерке женщина призналась, что еще надеется на возвращение былых чувств.

На съемках популярного шоу регулярно происходят забавные и скандальные случаи. Часто в центре внимания зрителей оказывается сама Гузеева. Однажды она отчитала участницу программы за плохие зубы, прошлась по ее худощавой фигуре и под конец оставила язвительный комментарий насчет ее выступления.

Недавно соведущая Гузеевой и сваха Роза Сябитова дала эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором рассказала, что с коллегами по шоу не дружит и даже не встречается за чашкой кофе.