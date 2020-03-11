Ливийцы сообщили об атаке боевиков ПНС в районе Айн Зара

Триполи, 11 марта. Бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) организовали нападение на силы Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Айн Зара. Об этом местные жители сообщили в Twitter.

По полученным данным, столкновения между боевиками и армией Халифы Хафтара наблюдаются у дороги Аль-Абьяр. Террористы ранее уже пытались прорвать линию фронта в районе Айн Зара — ЛНА задействовала артиллерию для нанесения серии точечных ударов по атакующим. В результате ряды радикалов были разбиты, что вынудило их спасаться бегством.

Обострение внутриливийского кризиса произошло после решения руководства ПНС развернуть полномасштабные боевые действия против ЛНА. Боевики активизировали обстрелы практически на всех направлениях, используя при этом турецкие беспилотники и артиллерию.

Следует также отметить, что Файез Саррадж не собирается отказываться от вооруженной агрессии, в то время как фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавляющий ЛНА, проводит переговоры с лидерами Франции и Германии по деэскалации кризиса в стране.

Помимо этого, ранее глава движения «Революционеры 17 февраля» Сами Атраш, поддерживающего так называемое Правительство национального согласия (ПНС), призвал своих сторонников устраивать взрывы на востоке Ливии, а также в Египте и ОАЭ. Он заявил, что в этих атаках будут использоваться террористы-смертники.