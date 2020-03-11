Турция назвала позитивными переговоры с Россией по Сирии

Анкара, 11 марта. Переговоры Турции и России по ситуации в сирийском Идлибе проходят в позитивном ключе. Об этом в среду заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Переговоры с российской делегацией продолжаются в позитивном и конструктивном ключе. С 15 марта планируется начать совместное патрулирование вдоль трассы M4, мы работаем над этим», — приводит его слова агентство Anadolu.

Напомним, что ситуация в Идлибе обострилась в конце февраля, когда боевики начали широкомасштабное наступление на позиции сирийских правительственных сил. Армия САР была вынуждена открыть ответный огонь, в результате чего погибло 36 турецких военных, которые оказались в наступающих рядах террористов. При этом российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что переданные Анкарой координаты местонахождения турецких военных не соответствовали действительности. Судя по этим данным, турки находились вне зоны обстрела и никак не могли попасть под удар.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим турецким коллегой ситуацию в Идлибе, а 5 марта состоялись переговоры на высшем уровне. По итогам обсуждений главы государств приняли совместный документ, предусматривающий введение в Идлибе режима прекращения огня с полуночи 6 марта. Кроме того, они договорились о совместном патрулировании ключевой трассы М4, которая пока находится под контролем боевиков. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударом, если он не будет придерживаться перемирия, пишет «Газета.ру».

Отметим, что на сегодняшний день территория провинции Идлиб практически полностью контролируется террористическими группировками.