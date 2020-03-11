Швыткин на примере «застрявшей» АПЛ объяснил, почему Россия не меряется мускулами с США

РФ и ее Вооруженным силам, возглавляемым Героем России Сергеем Шойгу, безусловно, есть чем ответить на «игру мускулами» Соединенных Штатов, которую они демонстрируют в Арктике, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Вашингтону, вместо подобных нелепых демонстраций, лучше заняться вопросами снижения напряженности, отметил российский парламентарий.

Видео всплытия американской атомной подводной лодки, якобы «пробивающей» лед в Арктике, было опубликовано на официальном YouTube-канале ВМС США, ролик сопровождается «героической» бравурной музыкой.

Сообщается, что на видео представлена атомная подводная лодка Toledo. В ролике отражено, как часть экипажа, покинув подлодку, при помощи бензопилы пытается освободить корпус судна ото льда. Сообщается, что Toledo прибыла в Арктику для учений Ice Exercise, которые ВМС США проводят в Северном Ледовитом океане.

Российские пользователи YouTube с юмором отреагировали на «героический» ролик ВМС США. Вот некоторые комментарии:

«Главное, чтобы россиянам не пришлось их откапывать!» «Всерьез это анализировать просто смешно». «Сколько нужно времени, чтобы она превратилась в кусок /дерьма/?» «Похоже, она там застряла, и ее выпиливают. Факир был пьян, и фокус не удался!» «Интересно, кто снимал эти кадры? — Те, кто подъехал на снегоходах и готовил прорубь для всплытия? Пусть не позорятся таким всплытием, не говоря уже про аномально теплую зиму!» «Она застряла». «Если окончательно застрянете, обращайтесь, поможем углем, чтобы перезимовали».

И так далее.

Комментируя это видео, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что российским вооруженным силам, возглавляемым Сергеем Шойгу, есть чем ответить на любые провокации американских военных, но «меряться мускулами» мы не будем, поскольку России это просто не нужно.

«Напомню, у нас в Арктике есть постоянная военно-морская база, там создана соответствующая группировка, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Так что в случае необходимости мы всегда сможем дать отпор и любой агрессии, и любым провокационным агрессивным действиям, от кого бы они ни исходили».

Комментируя ролик ВМС США, Швыткин отметил, что это больше напоминает детские игры, которые, на самом деле, достаточно опасны, так как провоцируют напряженность, вместо того чтобы ее снижать.

«Мы никогда не позволяем себе таких действий, не меряемся ни с кем мускулами, поскольку мы всегда уверены в своих силах, — отметил собеседник ФАН. — На мой взгляд, Соединенным Штатам Америки нужно направить усилия на обеспечение стабильности, а не на провоцирование напряженности, в том числе в Арктике».