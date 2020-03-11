Отец Началовой раскрыл детали последнего разговора с лечащим врачом певицы

Москва, 11 марта. Отец покойной певицы Юлии Началовой Виктор рассказал о разговоре с лечащим врачом, состоявшемся в последний день жизни звезды. Воспоминаниями он поделился в книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери».

16 марта 2019 года родители певицы приехали в клинику. По словам Виктора Началова, медицинское учреждение встретило их «тревожным молчанием». Лечащий врач Началовой сообщил об ухудшении состояния певицы и отметил, что организм пациентки измучен. Ситуация усугублялась новой волной заражения.

От этих новостей родители артистки растерялись и расстроились. Отец Началовой вспоминает, что врач не мог смотреть им в глаза. Медик попытался успокоить Виктора Началова и его супругу, сообщив, что иногда человек способен выдержать три волны заражения. Врач посоветовал родителям певицы поехать домой и отдохнуть. После этого мать и отец Юлии Началовой больше не видели дочь живой.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта прошлого года в возрасте 38 лет в одной из московских клиник. После незначительной травмы ноги у певицы, страдающей от диабета и подагры, развилась гангрена. Все это привело к заражению крови и остановке сердца.

Началова похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Могила артистки стала местом паломничества ее поклонников.

Ранее Виктор Началов рассказал, как близкие певицы приняли страшное известие о ее смерти. По словам отца Началовой, трагическую новость он получил по телефону.