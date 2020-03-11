В Крыму задержаны пятеро членов «Хизб ут-Тахрира»

Бахчисарай, 11 марта. Правоохранительные органы задержали в Бахчисарае пятерых членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом в среду сообщил адвокат Николай Полозов.

«Задержали пятерых человек по обвинению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир». Адвокаты на месте там работают», — пояснил он ТАСС.

Полозов также сообщил в Twitter, что в среду утром правоохранители начали обыски по шести адресам в Бахчисарае. В частности, речь идет о квартире журналиста крымско-татарского телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова.

Отметим, что «Хизб ут-Тахрир» признана террористической в России, Германии, Казахстане, Турции, Пакистане, а также во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.