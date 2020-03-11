Москва, 11 марта. Российская певица поддержала жену коллеги Джигана — модель и дизайнера Оксану Самойлову — и наткнулась на негативные комментарии поклонников.

Несмотря на то, что еще недавно семья рэпера Джигана и Самойловой считалась образцовой, средства массовой информации сообщили, что он лечится в наркологической клинике Майами. Кроме того, как писали журналисты, Джиган начал публиковать странные посты, а вскоре и вовсе сбрил брови и бороду. В таком виде он появился перед поклонниками в прямом эфире, при этом артист употреблял нецензурные слова.

Спустя несколько часов Самойлова также появилась в социальной сети.

«Хорошо, что у меня есть мои дети», — написала брюнетка.

За поддержку Самойловой высказались многие звезды, в том числе и Вера Брежнева.

«Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас», — написала она.

Как пишет «Стархит», по словам поклонников, певица, которая увела из семьи нынешнего мужа Константина Меладзе, недостойна раздавать подобные советы. Веру Брежневу раскритиковали за поддержку Самойловой.

«Чья бы корова мычала! Сама мужика увела из семьи!» — написали они. «Вера, это вам Оксана должна советовать. Вам бы поучиться у нее», — добавили другие.

Ранее Оксана Самойлова заявила, что планирует уехать из США, где они проживают с супругом, в Россию. Об этом она написала в Instagram. Вскоре пользователи социальной сети предположили, что причиной внезапного отъезда может быть чрезмерное употребление Джиганом алкоголя.

Кроме того, стало известно, что Джиган публично попросил прощения у Самойловой.