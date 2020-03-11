Водонаевой прочат повторение пути Собчак из шоу-бизнеса в политику

Москва, 11 марта. Телеведущая Алена Водонаева может пойти по стопам журналистки Ксении Собчак и перейти из шоу-бизнеса в политику, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По его мнению, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» на политический конфликт не пойдет, а вот участие в избирательной кампании ей может быть интересно.

«Водонаева выглядит карикатурным представителем элиты, который может принять на себя огонь критики от населения и в то же время не создавать проблем для власти», — цитирует политолога URA.RU.

Скандальные заявления Водонаевой, например о маткапитале и «рожающем быдле», Макаркин считает не более чем эпатажем. Он уверен, что блогер вряд ли решится на серьезные действия, ей даже не стоит рассчитывать на нормальные результаты на выборах. Макаркин с трудом может представить, что телеведущая создаст какую-либо партию.

Прочит Водонаевой повторение пути Собчак и другой политолог, гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, блогер может войти в партию «Справедливая Россия», членом которой уже является ее брат Стас. Он не исключил, что высказывания Водонаевой о социальных проблемах — результат бесед с родственником.

«Справедливая Россия» больше бы подошла семье Водонаевых, чем абсолютно спойлерский и нежизнеспособный проект вроде «женской партии», — заключил Гращенков

Экс-участница телепроекта «Дом-2» оказалась в центре скандала после заявления о том, что после введения выплаты за первого ребенка в России «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», якобы станет рожать по нескольку детей ради денег. Грубые слова телеведущей вызвали широкий общественный резонанс.

Полиция организовала доследственную проверку. Правоохранители заподозрили в словах блогера признаки преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ.

Эксперты не нашли в словах Водонаевой признаки унижения человеческого достоинства, о чем она похвасталась в Instagram. Однако, как напомнил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей известный российский телеведущий Владимир Соловьев, народ услышал ее грубые слова и выразил свое к ним отношение.