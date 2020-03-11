Трэвел-блогер прогнозирует банкротство круизных компаний из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 11 марта. Трэвел-блогер Станислав Андреев заявил, что путешествие на круизном лайнере лучше планировать за год. Покупать горящие путевки не стоит.

Горящие туры на круизные лайнеры выгодные, но все самые лучшие места давно раскуплены. Поэтому путешественникам лучше заранее приобрести билеты и выбрать обзорную каюту, добавил Андреев.

Разумеется, на фоне ситуации с коронавирусом продажи морских туров остановились. Многие хотят вернуть средства. Основные продажи пришлись на январь, сейчас наметился спад.

«Многие круизные компании могут обанкротиться. Сейчас сложно прогнозировать, это действительно проблема», — считает блогер, его слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

Теперь многим компаниям приходится менять маршруты круизов из-за закрытых на карантин городов. Некоторые путешественники отказываются от поездок, при этом билеты не сдают, а хотят, чтобы их круиз отложили на год-полтора.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в Китае. Власти КНР сообщили в ВОЗ об очаге вируса — городе Ухань только 31 декабря.

Предположительно, источником вируса был местный базар, на котором продавались деликатесы, в том числе мясо змей. Пресмыкающееся могло съесть инфицированную коронавирусом летучую мышь.

Ранее сообщалось, что у берегов Японии стоит круизный лайнер, на борту которого почти 460 человек заражены вирусом типа COVID-19.

В начале марта власти Норвегии поместили на карантин круизный лайнер из Германии.