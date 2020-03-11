Терешкова: Инициатива по отмене ограничений на избрание президента исходила от людей

Москва, 11 марта. Депутат Госдумы, бывший космонавт Валентина Терешкова прокомментировала предложение отменить все ограничения по числу избраний президента. По ее словам, данная инициатива исходила не от каких-то политических кругов, а от простых людей.

«Да каких политических кругов?! Люди, люди! Простые люди об этом просили просто», — отметила Терешкова.

Депутат добавила, что сама она считает ограничения «искусственными конструкциями». Она подчеркнула, что нужно дать действующему президенту еще раз пойти на перевыборы, если этого хотят люди, пишет KP.ru.

Отметим при этом, что сам президент РФ Владимир Путин выступает против снятия ограничений. Он считает, что лишь сменяемость власти может обеспечить динамику развития страны. Путин заявил, что не хочет возвращаться ко временам Советского Союза, когда выборов по сути не было, а все выборные вопросы решались путем внутрипартийных процедур и интриг.

Действующее законодательство запрещает одному и тому же лицо занимать президентский пост более двух сроков подряд. Срок действия полномочий президента — 6 лет.

В начале этого года Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил ряд социальных и административных реформ, требующих поправок в конституцию. Для этого была создана специальная рабочая группа, которая занимается подготовкой поправок. Сперва все они должны быть приняты на уровне парламента, затем утверждены в ходе всенародного голосования и только потом подписаны президентом.