Джаред Лето без страховки забрался на вершину моста в Киеве

Киев, 11 марта. Фронтмен группы 30 Seconds to Mars и голливудский актер Джаред Лето без страховки забрался на вершину Рыбальского моста в Киеве и сделал селфи. Впечатляющие кадры со столичной переправы музыкант показал в своем Instagram.

Певец не только запечатлел себя над гаванью Днепра, с посторонней помощью он записал видео, показав, как взбирался на мост, и какие виды с него открываются.

«Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев — это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto звучит неплохо», — написал он в посте.

Можно обратить внимание, что опубликованное несколько часов назад видео на самом деле записывалось летом. Скорее всего, оно было снято в июле, когда группа 30 Seconds to Mars выступала в Киеве на фестивале UPark.

Тогда же, к всеобщему удивлению фанатов, Лето отметился на другом мосту Киева — стеклянном. Звезда Голливуда без агрессивной охраны исполнил на радость поклонникам несколько песен, включая «Ах, Одесса», а затем согласился сфотографироваться на память со всеми желающими.

Лето всегда рад взаимодействию с фанатами. Ранее на концерте в Санкт-Петербурге он появился на автограф-сессии на Дворцовой площади, где его ожидали несколько сотен человек. Поклонники начали исполнять песни 30 Seconds to Mars, и к стихийному концерту присоединился Лето. В рамках спонтанного мини-концерта он спел для них несколько своих хитов, напоминает «Газета.ru».