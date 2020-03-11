Ливийские военные попали под обстрел боевиков ПНС на юге Триполи

Триполи, 11 марта. На юге Триполи произошло ожесточенное боестолкновение между боевиками Правительства национального согласия (ПНС) и силами Ливийской национальной армии (ЛНА).

В двух районах столицы Ливии бандформирования так называемого ПНС напали на ливийских военных. Как пишет источник в Twitter, столкновение произошло в ас-Саадия и ат-Тавиша. О количестве пострадавших не сообщается.

Боевики нелегитимного ПНС после череды провокаций с целью сорвать режим прекращения огня в Ливии продолжают нападать на правительственную армию. Помимо атак на военных, они вместе с протурецкими наемниками обстреливают жилые кварталы. В ходе этих ударов гибнут в том числе и мирные жители.

В это время фельдмаршал Халифа Хафтар проводит встречи с политиками разных государств, чтобы мирно урегулировать ливийский кризис.

Отметим, что в так называемом Правительстве национального согласия Ливии сейчас происходит раскол. Глава местного террористического «МВД» Фатхи Башага конкурирует за роль лидера с Файезом Сарраджем и начал активные собственные переговоры, чтобы найти себе сообщников в других странах. Параллельно он усиливает подконтрольные ему вооруженные группировки из Мисураты.