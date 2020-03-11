Финансовый омбудсмен советует россиянам отказаться от крупных трат, чтобы хватило на еду

Финансовый омбудсмен Павел Медведев прокомментировал прогноз российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о возможном приближении финансового кризиса. По словам ученого-экономиста, кризис наступил еще вчера, и россиянам следует быть предельно осторожными при совершении покупок.

Как отмечает АКРА, рассчитываемый им индекс финансового стресса сегодня достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта. А это указывает на повышенную вероятность перехода финансовой системы России в состояние кризиса.

«Этот прогноз достаточно парадоксальный, потому что непонятно, что такое кризис. Он — уже сейчас, или его обещают в будущем? На мой взгляд, достаточный кризис развернулся уже сегодня. И сейчас повторится примерно то же самое, что было в 2013-2015 годах. Начнется сокращение доходов населения, ухудшится положение закредитованной части граждан. Уже сейчас миллионов 15 россиян находятся в тяжелом положении, а будет, боюсь, 20-25 миллионов. В первую очередь проблемы возникнут с ипотекой и жильем, но все они, подчеркну, начинаются не сегодня, а вчера», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей финансовый омбудсмен.

При этом, по мнению Павла Медведева, готовиться к тяжелым временам россиянам не следует.

«Простым гражданам ни к чему готовиться не нужно, потому что у них нет никаких рычагов для подготовки, они все — у финансово-денежных властей. А люди, что называется, плывут на лодке, не имея доступа ни к рулю, ни к двигателю», — констатировал экономист.

Медведев советует россиянам не сходить с ума и не запасаться продуктами питания, тратя на это последние сбережения.