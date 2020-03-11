Сирия, 11 марта. ИГ1* подозревается в вылазке на позиции курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре. Мастерские по производству оружия ХТШ были обнаружены на западе Алеппо. Самолеты ВВС коалиции США были замечены над городом Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают работы по разминированию местности в западных районах Алеппо; подверглись нападению неизвестных вблизи города Даиль к северу от Даръа; нанесли ответные удары по позициям боевиков на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в атаке на блокпост курдских боевиков у населенного пункта Кушат юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: осуществила вылеты в районе города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по занимаемым курдскими боевиками районам на северо-западе Ракки.

Провинция Алеппо

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что правительственные подразделения продолжают зачищать территорию недавно освобожденных поселений на западе Алеппо от следов военного присутствия боевиков вооруженной оппозиции. Стало известно, что в населенных пунктах Кафр-Наха, Авейджиль и Анджар были обнаружены бункеры и мастерские, принадлежавшие группировке «Хайят Тахрир аш-Шам». Удалось установить, что в них осуществлялось производство оружия и боеприпасов.

По информации Twitter-канала (sanaajel), в настоящий момент также проводятся работы по разминированию местности в районах Аз-Захра, Лейрамун, Аль-Кастелло, Хан аль-Асаль и Маклаа аль-Индарат в городе Алеппо и его окрестностях. Инженерные части Сирийской арабской армии (САА) будут задействованы здесь в период с 8.00 до 16.00.

Провинция Дейр-эз-Зор

В контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах Дейр-эз-Зора произошло очередное нападение неизвестных. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), обстрелу подвергся один из блокпостов курдских боевиков на окраине населенного пункта Кушат к юго-востоку от административного центра региона. О последствиях произошедшего налета пока ничего неизвестно. В организации вылазки подозреваются подпольные ячейки террористов «Исламского государства».

После нападения вылеты в данном районе активизировали ВВС возглавляемой США международной коалиции. Кроме того, военные самолеты западного альянса были замечены над городом Аль-Бусейра, который находится поблизости.

Провинция Даръа

Интернет-портал Smart News Agency сообщает о том, что группа неизвестных предприняла вылазку на позиции Сирийской арабской армии (САА) к северу от Даръа. Вооруженному нападению подвергся контрольно-пропускной пункт правительственных подразделений поблизости от города Даиль. Подробностей случившегося не приводится. По предварительным данным, в совершении налета замешаны боевики, координирующие свою деятельность с силами западной коалиции, дислоцирующимися на юге провинции Хомс. Как известно, на американской военной базе «Ат-Танф» у границы с Ираком и Иорданией происходит обучение радикалов различных бандгрупп, в том числе и террористов «Исламского государства».

Провинция Ракка

На северо-западе региона вновь вспыхнули вооруженные стычки между курдскими бандгруппами и поддерживаемыми Турцией формированиями. Как передает Twitter-канал (npa_english), турецкие военные и союзные им силы открыли огонь по району населенного пункта Киз-Али. Никаких данных о нанесенном курдским боевикам уроне пока не поступало. Напомним, несмотря на создание на севере САР безопасной зоны в рамках российско-турецкого соглашения от 22 октября, на линии соприкосновения сил все еще наблюдаются столкновения.

Провинция Хама

В связи с тем, что боевики продолжают пренебрегать соблюдением режима тишины в Идлибской зоне деэскалации, который вступил в силу в ночь с 5 на 6 марта, правительственные войска вынуждены прибегать к ответным действиям. Согласно данным медиапортала Masar Press Agency, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по району населенного пункта Ас-Сирмания на северо-западе провинции. Напомним, силы САР приостановили боевые действия в зоне «Большого Идлиба» в рамках договоренностей, которые были достигнуты после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся в Москве 5 марта.

1 Организация запрещена на территории РФ.