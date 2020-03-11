Возлюбленная Тимати объяснила, за что выгнала няню их сына

Москва, 11 марта. Российская модель Анастасия Решетова выгнала первую няню своего сына, отцом которого является известный рэпер Тимати. На своей странице в Instagram Решетова объяснила, почему приняла решение уволить женщину, присматривавшую за ребенком.

Модель подчеркнула, что обходиться без услуг няни не может, поскольку ей приходится постоянно уезжать по делам. Брать ребенка с собой Решетова боится из-за распространения коронавируса. По словам девушки, первая няня «слишком много на себя брала» и ухаживала за малышом исходя из своих убеждений, а не мнения Решетовой.

«В силу своей неопытности, так как это мой первый ребенок, сначала я была слепа и наивна. Чуть позже мой врожденный материнский инстинкт быстро поставил все на места», — написала возлюбленная Тимати.

Модель подчеркнула, что няня не должна подменять собой мать, поэтому мнение родительницы всегда должно быть в приоритете. Кроме того, Решетова отметила, что старается максимально много времени проводить с маленьким Ратмиром. Девушка самостоятельно кормит и переодевает малыша, а также укладывает его спать.

При поиске няни модель посоветовала проверять на подлинность всю информацию, указанную в анкете соискателя. Также Решетова рекомендовала сделать испытательный срок в один месяц.

«Самая лучшая няня — это бабушка», — прокомментировала пост модели подписчица.

«Это точно!» — согласилась Решетова.

Напомним, сын Тимати и Решетовой родился осенью прошлого года. У рэпера уже есть дочь от российской модели Алены Шишковой. При этом Тимати так и не оформил отношения с материями своих детей официально.