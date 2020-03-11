Гиперзвуковую ракету «Циркон» запустят с борта АПЛ «Северодвинск»

Москва, 11 марта. Перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана из подводного положения с головной атомной подлодки К-560 «Северодвинск» проекта 885 (шифр «Ясень»), об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее «Циркон» несколько раз запускали с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350. Как уточнил источник, сначала ракету хотели испытать из подводного положения с головной субмарины К-561 «Казань» проекта 885М (шифр «Ясень-М»).

Как пишет ТАСС, при этом мероприятия затянулись из-за затянувшихся испытаний данной подлодки.

Напомним, «Циркон» или 3M22 (по классификации НАТО SS-N-33) — это сверхсовременная гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, входящая в одноименный комплекс 3К22.

Ключевым отличием «Циркона» от предыдущих противокорабельных ракет, созданных в России и Советском Союзе, является значительно большая (до 8 Махов или 9800 километров в час) скорость полета. Этот параметр также отличает ее от противокорабельных крылатых ракет, стоящих на вооружений армий других стран.

Как ранее объяснил разработчик, основной полет ракеты проходит на высоте от 30 до 40 километров, где сопротивление воздуха невелико, что и позволяет 3М22 разгоняться до гиперзвуковых скоростей, а также преодолевать расстояние от 400 до 600 километров. Хотя некоторые военные эксперты утверждают, что реальная дальность ракеты может быть выше — до тысячи километров.

При этом длина ракеты «Циркон», по данным из открытых источников, составляет 8-10 метров, вес боевой части — 300-400 килограммов, что меньше, чем у ракет комплекса П-800 «Оникс».