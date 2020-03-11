Проблема полового просвещения в школах — что стоит рассказывать детям, а что нет

Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Проблема полового просвещения детей в школах», которая состоится в среду, 11 марта, в 14.00 в пресс-центре по адресу: Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

В апреле 2014 года Госдума России ратифицировала факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, а также европейскую конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. Оба документа предусматривают введение полового просвещения в школах.

При этом с 2012 года в России действуют поправки к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые запрещают «изображать и описывать действия сексуального характера» детям до 16 лет.

Нужно ли половое просвещение детей в школах? Когда и что именно стоит рассказывать про это? Аборты у подростков — это результат сексуальной безграмотности или распущенности?

Аргументов и мнений полно, и все они разные. От мнения «ребенок все равно прочитает все в Интернете, поэтому надо рассказывать обо всем в школе» до «требуем ввести раздельное обучение мальчиков и девочек, а то как бы чего между ними не вышло».

А ведь есть еще жуткий опыт наших западных партнеров, где в школах не просто детально рассказывают о физиологических различиях полов, но и пропагандируют необратимые трансгендерные модификации в самом раннем возрасте. При этом мнение родителей в расчет не принимается, что приводит в итоге к уничтожению семьи.

Гости медиагруппы — профессиональные сексологи, психологи, учителя, специалисты ювенальных социальных центров, чиновники, политики и философы — попытаются ответить на все эти непростые вопросы.

Гости и участники дискуссии:

— Алексей Игонин, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, заместитель председателя по постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи;

— Ольга Ковальчук, директор Ленинградского областного института развития образования;

— Равиль Назыров, доктор медицинских наук, врач-психотерапевт, директор ИПМП им. Б. Д. Карвасарского, эксперт научного совета Минздрава России, эксперт и член совета Национальной медицинской палаты;

— Алексей Фокин, врач-психиатр, психолог, специалист по клиническим исследованиям;

— Йохан Бекман, представитель РИСИ в странах Северной Европы, доктор общественно-политических наук, доцент криминологии и социологии права.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16