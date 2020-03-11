Таиланд прекратил выдачу виз по прибытии для граждан 18 стран

Бангкок, 11 марта. Таиланд решил прекратить выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 государств, в это число входит и Россия. Как уточнили в местном МИД, власти хотят сдержать распространение коронавируса.

Согласно новым правилам, визы не будут выдавать гражданам России, Китая, Казахстана, Грузии, Саудовской Аравии, Болгарии, Кипра, Фиджи, Мальты, Мексики, Науру, Эфиопии, Румынии, Узбекистана, Бутана, Индии, Папуа-Новой Гвинеи и Вануату.

«Безвизовый режим отменен для Южной Кореи, Италии», — говорится в сообщении министерства.

Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось по миру, охватило уже почти 110 стран.

По последним данным, число погибших в Китае от осложнений, вызванных COVID-19, превысило отметку в три тысячи человек. Вирус бушует и в Италии — страна превратилась в крупный очаг инфекции за пределами КНР.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Специалисты ВОЗ даже выступили с опасениями по поводу того, что COVID-19 может превратиться из эпидемии в настоящую пандемию. Многие страны ввели меры предосторожности, чтобы не допустить распространение вируса.

Как стало известно в среду, в Таиланде зафиксировали шесть новых случаев заражения вирусом. В Грузии сообщили о заболевшем 12-летнем ребенке.