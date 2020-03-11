Депутат Чебыкин объяснил, почему в России растет число матерей-одиночек

Доля семей с одним родителем в России неуклонно растет. В 2017 году уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что 5 млн из 17 млн российских семей приходится на матерей-одиночек с детьми. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин объяснил данную негативную тенденцию.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла конференция на тему: «Почему приставы фиксируют рост задолженности по алиментам». В качестве гостей мероприятия были приглашены сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП), юристы, правозащитники и депутаты.

В частности, петербургский депутат Константин Чебыкин во время дискуссии подчеркнул, что в отношении злостных неплательщиков алиментов государством приняты достаточно жесткие меры. Корреспондент Федерального агентство новостей в личной беседе спросил мнение парламентария, почему в России большое количество матерей-одиночек.

«В основном это все идет от безответственности. Если семья с божьей помощью завела детей, то за них нужно отвечать, а именно воспитывать и содержать, — объяснил Чебыкин в комментарии ФАН. — Тем более содержание детей непосредственно прописано в нашем социальном кодексе».

Когда все-таки семья разрушается, то есть три причины, почему один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, считает депутат.

«Во-первых, это невозможность в силу отсутствия финансовых источников. Во-вторых, это личная недисциплинированность. У нас многие отцы просто уходят от оплаты алиментов, занижая свои заплаты и финансовые возможности. В-третьих, отцы готовы платить, но они не понимают, какие средства пойдут на ребенка», — рассказал собеседник ФАН.

В основном это касается отцов, но также подобным образом могут поступать матери ребенка, утверждает Чебыкин.

«При этом много случаев, когда ребенок остается с отцом. Здесь часто бывает, что один из родителей психологически настраивает ребенка против другого [родителя]. Это очень плохо, потому что только в десять лет суд спрашивает ребенка, с кем он хочет жить, — с мамой или папой. А до десяти лет это решение принимается в пользу мамы», — сказал он.

Парламентарий также отметил, что российское общество в любом случае останется традиционным, где в качестве родителей будут признаваться женщина и мужчина.

«Дай бог, чтобы семейные традиции остались, когда у нас не родитель номер один и два, а когда у нас есть мама и папа. Чем больше мы будем давать поблажек, тем больше захотят чего-то нового попробовать. Поэтому нам нужно поддерживать те ценности, которые есть. Мама — это всегда дорогой и любимый человек для ребенка, а папа — это хозяин семьи», — подытожил Чебыкин.

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