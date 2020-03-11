СК РФ выяснил, кто нападал на российский центр в Киеве в 2018 году

Москва, 11 марта. Следственный комитет РФ установил личность еще одного человека, причастного к нападению на российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году. Об этом в среду заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, напавшим оказался 30-летний гражданин Украины Богдан Тицкий. В настоящее время следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям.

«В рамках расследования установлена причастность к совершению данного преступления 30-летнего гражданина Украины Богдана Тицкого», — отметила Петренко.

Напомним, что инцидент произошел в феврале 2018 года. Группа агрессивно настроенных людей совершила нападение на российский центр и сожгла российский флаг. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Надругательство над государственным флагом РФ» и «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». В феврале этого года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения россиянину Михаилу Агафонову, который был одним из участников нападения.

Украинские радикалы считают, что российский центр занимается «антиукраинской пропагандой». К «пропаганде» они, в частности, отнесли курсы русского языка и организацию поездок украинских детей в Россию. Ранее радикалы уже атаковали учреждение — на Рождество здание было облито красной краской, националисты пытались разбить стекла на фасаде. Первый заместитель комитета Госдумы по культуре, известный кинорежиссер Владимир Бортко заявил, что российские власти должны быстро и жестко реагировать на подобные акции.