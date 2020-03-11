Хатылев призвал со всей серьезностью отреагировать на заявление боевиков ПНС о терактах

Глава движения «Революционеры 17 февраля» Сами Атраш, поддерживающего так называемое Правительство национального согласия (ПНС), призвал своих сторонников устраивать взрывы на востоке Ливии, а также в Египте и ОАЭ. Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев подчеркнул, что к таким словам нужно отнестись со всей серьезностью, а подобные заявления могут служить прикрытием для чего-то конкретного.

Сами Атраш в эфире канала Libya Panorama призвал всех, кто поддерживает режим Файеза Сарраджа, активизировать боевые действия против Ливийской национальной армии (ЛНА), усилив атаки на востоке страны — в Тобруке заседает Восточное правительство, единственный легитимный орган власти Ливии. При этом лидер движения предложил задействовать беспилотники и тяжелое вооружение, а также устроить серию терактов в Египте и ОАЭ. Глава «Революционеров 17 февраля» подчеркнул, что в атаках будут использоваться «мученики». Боевики ПНС не стесняются действовать классическими методами террористов, используя смертников для своих атак.

Военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, комментируя эти заявления, отметил, что их нельзя игнорировать.

«Когда говорят «мы пошлем, мы сделаем, мы взорвем» — поезд уже ушел. Когда какой-то безумец говорит, что «мы сейчас туда пошлем людей, всех постреляем и повзрываем», у меня, как у нормального человека, как у военного, появляются соответствующие мысли: они что-то будут делать в другом месте, что-то прикрывают. Поэтому нужно со всей серьезностью относится к этому, перепроверить информацию, выяснить, кто они такие и что могут сделать, предпринять предупредительные меры. Нужно относиться объективно, но не создавать трудности другим», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

Хатылев также обратил внимание на слова о «мучениках», напомнив, что они не имеют никакого отношения к справедливости и истиной вере, а значит, и не могут называться «мучениками».