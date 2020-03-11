Климов пообещал напоминать участникам незаконных акций о необходимости соблюдения законов

Несанкционированные массовые акции направлены на расшатывание внутриполитической ситуации в России, заявил Глава Росгвадии Виктор Золотов. В свою очередь, сенатор Андрей Климов объяснил это заявление как предостережение тем людям, которые забыли, что должны быть законопослушными гражданами России.

В беседе с «Российской газетой» Золотов выразил уверенность, что протесты помогают создавать политическую нестабильность в стране.

«Что касается общих выводов, то для нас они очевидны. Несанкционированные акции такого характера преимущественно направлены на расшатывание ситуации. Их организаторы — а это, как правило, одни и те же лица — преследуют сугубо личные цели, и им все равно, какими способами их достигать», — сказал он.

Кроме того, директор ведомства отметил, что организаторы незаконных акций даже не имеют конкретных планов что-то изменить в государстве, а лишь занимаются «самопиаром и критиканством».

«Не удивительно, что, маскируя собственную политическую несостоятельность, они сознательно смещают акценты на реакцию сил, обеспечивающих охрану правопорядка и общественной безопасности. При этом специально организовывают конфликтные ситуации и провокации», — указал Золотов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал данное заявление Виктора Золотова.

«У нас есть конституция, которая охраняет права и законные интересы граждан. Все должно быть в соответствии с конституцией, — выразил мнение Климов в беседе с Федеральным агентством новостей. — А что касается оценки смутьянов, то есть людей, которые на любое предложение реагируют негативно и поставили давно себе задачу расшатать наш политический строй, сменив государственную власть, то это все известно. Это известно, по крайней мере, в последние пятнадцать лет. Наша комиссия об этом много раз говорила и системно этим занимается».

Таким образом, высказывание Золотова – это «своевременное предостережение тем людям, которые забывают о том, что они должны быть все законопослушными гражданами великой страны».

«При этом никто не просит менять их точку зрения, но выражать ее необходимо в соответствии с нашей конституцией. Если люди будут считать, что они выше закона, то тогда им придется периодически напоминать, что это не так», — сказал он.

Член Совфеда признался, что в рамках верхней палаты парламента специальная комиссия занимается совершенствованием законодательства против участников массовых беспорядков.

«Но нам нужно научиться выполнять законы. Это касается, в том числе, правоохранительных и судебных органов. Если есть потребность что-то откорректировать, то мы готовы это делать и занимаемся этим», — заверил сенатор.

В связи с острой эпидемиологической ситуацией в мире руководство Росгвардии беспокоится, что во время незаконных акций нарастает опасность распространения коронавируса, предполагает Климов.

«Поэтому все эти действия ставят под угрозу жизнь и здоровье очень многих людей, которым нет дела до этих странных лозунгов. Есть обычные законные способы выражения своих взглядов, а все остальное от лукавого», — подытожил он.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошли несанкционированные митинги. Причиной стали выборы в Мосгордуму, к которым не был допущен ряд кандидатов, отказ они получили из-за фальсификации подписей избирателей. Недовольная «оппозиция» впервые смогла вывести людей на улицы. Все акции были тщательно спланированы и привели к настоящим массовым беспорядкам. В общей сложности полиция задержала около 1 700 провокаторов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточать российское законодательство в отношении провокаторов на митингах по примеру Грузии. Он объяснил, что нарушителей, которые будут проходить по аналогичным делам впервые, можно не помещать в тюрьму, а ограничить наказание условным сроком.