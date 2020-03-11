Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о поправке к Конституции РФ

Москва, 11 марта. Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о поправке к Конституции РФ. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

В число принятых поправок вошла инициатива заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентины Терешковой, которая предложила позволить действующему президенту вновь принимать участие в выборах.

«Возможность, которая предоставлена президенту Российской Федерации после 2024 года — по окончании срока полномочий, избираться, однозначно принесет больше стабильности», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, конституцию дополнили конкретным содержанием понятия социального государства. Также в основном законе закрепили обязательную индексацию пенсий и соцвыплат и прописали, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

Одна из поправок зафиксировала статус русского языка как языка государствообразующего народа. Помимо этого, для защиты традиционных ценностей вводится положение о браке как союзе мужчины и женщины, а дети объявляются приоритетом государственной политики РФ.

«Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим», — приводит выдержку из законопроекта сайт Госдумы.

Также Россию объявили правопреемницей СССР и обязали РФ чтить память защитников Отечества и бороться за историческую правду.

Напомним, поправки к конституции предложил внести президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января. 22 апреля состоится всероссийское голосование по поправкам, этот день объявлен нерабочим.