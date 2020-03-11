Работающих без аттестации экскурсоводов предложили штрафовать и выдворять из России

Москва, 11 марта. Гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов-проводников, работающих в России без аттестации, необходимо штрафовать, а иностранцев, осуществляющих аналогичную деятельность, выдворять из страны. Такого мнения придерживается глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

На рассмотрении в Госдуме находится правительственный законопроект, согласно которому, работать экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристических маршрутах разрешается исключительно гражданам России. Кроме того, он обязывает всех гидов, работающих на территории РФ, пройти аттестацию.

Кутепов считает, что этот законопроект следует дополнить введением ответственности за его нарушение, сообщает «Парламентская газета».

Предлагается прописать в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ), что частные лица, оказывающие услуги гидов без аттестации, должны будут выплатить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

Большую сумму обязаны будут заплатить уличенные в аналогичном нарушении должностные лица (30-50 тысяч). Самыми ощутимыми предлагается сделать санкции для компаний и тех, кто привлекает неаттестованных специалистов к работе — им придется выплатить от 50 до 100 тысяч рублей.

В случае, если закон в указанной области нарушит иностранец, он будет обязан заплатить сумму в 40-50 тысяч рублей. Кроме того, он окажется под угрозой выдворения из России. При повторном нарушении выдворение станет уже обязательным.

Сенатор полагает, что составлением протоколов о таких правонарушениях будут заниматься должностные лица региональных ведомств, отвечающих за контроль деятельности экскурсоводов. Например, местные министерства культуры.

В 2019 году Кутепов заявил, что российские гиды-переводчики и экскурсоводы должны быть гражданами РФ и проходить специальное тестирование. Он выразил уверенность в том, что это необходимо прописать на законодательном уровне, напоминает Infox.ru.