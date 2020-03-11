Судзиловскую сравнили с амазонкой из-за нового увлечения

Москва, 11 марта. Известная актриса театра и кино Олеся Судзиловская рассказала фанатам о своем новом увлечении — телеведущая занялась стрельбой и уже добилась весомых успехов.

Звезда провела Международный женский день на биатлонном поле. И с первого же выстрела в жизни из положения лежа попала во все пять целей.

«Восторгу не было предела! Еще раз убеждаюсь, как же много зависит именно от тренера! Он ненавязчиво, но требовательно, тихим, но уверенным голосом «влюбил» в процесс, раскрыл «примочечки», — поделилась актриса.

Судзиловская порекомендовала фанаткам последовать ее примеру, поскольку такой вид спорта невероятно «перезаряжает».

Поклонники в многочисленных комментариях поддержали новое начинание телеведущей, осыпали ее комплиментами и даже сравнили с амазонкой.

«Талантливый человек талантлив во всем!» — похвалила pylypchukelena.

«Что в мишень, что в мое сердце — точно в цель», — признался d_goryachev.

«Круто! Красавица! Спортсменка! Комсомолка!» — восхитился shirokov183.

«Амазонка, королева воинов», — отреагировал seryoga.p.

Судзиловская в мае будет отмечать 46-летие. Актриса еще в детстве увлекалась художественной гимнастикой, а с годами продолжила заниматься спортом. Утро телеведущая начинает с пробежки, а затем идет на бокс, особое внимание уделяет правильному питанию.

Ранее известная певица Анжелика Варум поделилась с поклонниками редкими снимками со своим супругом Леонидом Агутиным и рассказала, что Международный женский день провела в Мурманске, где выступила перед поклонниками.