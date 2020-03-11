Эстония заявила о начале экономического кризиса в стране

Таллин, 11 февраля. Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о том, что страна погрузилась в новый экономический кризис. По его словам, подобного падения экономических показателей не было с 2008 года.

Теперь, по словам политика, баланс предприятий резко сократится, банки начнут требовать дополнительное обеспечение кредитов, а компании потеряют возможность выпускать облигации. Хельме подчеркнул, что все осложняется «плохой видимостью» в экономике. Ситуация крайне непредсказуемая, и власти не знают, как она будет развиваться дальше, а это лишает Таллин возможность что-либо планировать. Никто не знает, что будет через две недели.

«Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул», — рассказал министр в интервью ERR.

Хельме добавил, что правительство, тем не менее, не намерено урезать расходы. Этим оно лишь подтолкнет кризис. Как утверждает глава Минфина, главная задача государства сейчас — минимизировать ущерб от кризиса.

Чиновник уверен, что случившийся в понедельник обвал цен на нефть — это временное явление. Хельме считает, что цена барреля вновь вернется к уровню 60-65 долларов.

Напомним, стоимость нефти на мировом рынке рухнула в ночь на 9 марта после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, касающейся сокращения объемов добычи черного золота. Россия на фоне распространения коронавируса настаивала на продлении договоренностей на прежних условиях, также эту позицию поддержал Казахстан. При этом другие участники объединения, в том числе Саудовская Аравия, предлагали наращивать объемы добычи нефти.