Астролог Зараев связал экономический кризис с особым положением Меркурия

Москва, 11 марта. Вспышка коронавируса и начало экономического кризиса связаны с особым положением Меркурия, заявил глава «Русской астрологической школы» Александр Зараев.

Как считает специалист, из-за того, что Меркурий вошел в знак Водолея, обострились способности коммуникации. По его словам, затруднилось общение и передача информации — в том числе вирусы.

Как пишет URA.RU, Зараев объяснил, что в январе Солнце вошло в знак Водолея. Он указал, что именно в этом знаке зодиака Меркурий находится в самом сильном положении.

«У меня в календарях отмечено, что будет возникновение эпидемии вирусных и гриппозных состояний. Они в конечном итоге запустили процесс экономического кризиса», — объяснил астролог.

Он добавил, что пик экономического кризиса придется на более поздний срок, на июль-август.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после обвала 9 марта, стоимость нефти WTI выросла уже более чем на 3%. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,6%, до 38,5 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,6%, до 35,2 доллара за баррель. При этом, 10 марта показатели WTI росли более чем на 3%, до 36,3 доллара за баррель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы сохранить стабильность на фоне падения цен на нефть.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов заявил, что поведение цен на нефть после истечения срока действия сделки ОПЕК+ зависит от множества факторов, в том числе и эпидемии коронавируса. Эксперт считает, что дальнейшую судьбу рынка нефти определит то, как будут действовать Россия и Саудовская Аравия после кризисного периода.