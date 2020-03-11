Росстат назвал регионы, где живут работники с зарплатой больше миллиона

Москва, 11 марта. Росстат назвал регионы, в которых живут работники с зарплатами больше миллиона рублей и ниже 15 тысяч рублей.

За два года в России выросло число работников с официальной зарплатой в миллион рублей. В 2017 году такие деньги получали только 7 тысяч человек, а в прошлом году — 11 287 человек.

Сотрудники с такой зарплатой проживают в Москве (6791 человек), Петербурге (910 человек), Подмосковье (650 человек), на Сахалине (352 человека), в Тюменской области (311 человек).

При этом в некоторых городах России работники получают зарплату меньше 15 тысяч рублей. Такой уровень зарплат зафиксирован у 3 075 808 человек.

В Краснодарском крае низкая зарплата у 126 960 человек, в Ростовской области — у 121 871 человека, в Саратовской области — у 99 239 человек, в Нижегородской области — у 98 857 человек, в Татарстане — у 97 896 человек.

Среднемесячная зарплата по России в 2019 году составила 47 468 рублей, пишет издание «Ридус».

Ранее эксперты Superjob назвали российские города с самой высокой зарплатой директора филиала. Такие специалисты больше всего зарабатывают в Москве, Петербурге, Ленобласти и во Владивостоке.

Эксперты компании FinExpertiza подсчитали, что за последние десять лет зарплаты в России выросли в 2,6 раза в коммерческом секторе и в 2,5 раза в государственном.