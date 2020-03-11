Боевики ПНС напали на ливийских военных под Триполи

Тарик аль-Матар, 11 марта. Боевики Правительства национального согласия (ПНС) ночью напали на силы Ливийской национальной армии (ЛНА) на окраине Триполи.

Ожесточенные боестолкновения начались в районе Тарик аль-Матар вблизи ливийской столицы. Об этом сообщает источник в социальной сети Twitter, опубликовавший видеозапись с места проведения операции боевиков ПНС. Отмечается, что нападение на ЛНА произошло недалеко от развязки Аль-Фурсия.

فيـديو اخر اكثر وضوح للاشتباكات القوية التي تجري الان بمحور طريق المطار بالقرب من كوبري الفروسية ... للعلم المصور قريب راح فيها من قوة الاشتباكات . pic.twitter.com/PSYhUW2cVe — Fareewan ???????? (@Fareewan3) March 11, 2020

Напомним, что бандформирования ПНС вместе с протурецкими наемниками продолжают нападать на солдат ливийской армии. Обстрелы проводятся с помощью 155-мм гаубиц, минометов и беспилотников. БПЛА запускаются из аэропорта «Митига», который сейчас переоборудован под турецкую военную базу. Рядом с ней находится неофициальная тюрьма, охраняемая боевиками из группировки RADA, которой руководит преступник Абд аль-Рауф Карра. Члены этой организации с прошлого года незаконно удерживают двух российских социологов, Максима Шугалея и Самера Суэйфана. ООН обвиняет бандитов в похищениях с целью выкупа, пытках и убийствах.

Вместе с тем Турция продолжает поставлять для Правительства национального согласия военную технику и вооружение. Анкара делает это в обход действующего с 2011 года эмбарго на поставку оружия. При этом турецкое правительство переправляет в поддержку террористического режима своих военных и наемников из Сирии.