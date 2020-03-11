Арестована шикарная недвижимость дочери и внука Назарбаева в Лондоне

Лондон, 11 марта. Шикарная недвижимость в Лондоне, принадлежащая дочери и внуку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, арестована, владельцам предстоит объяснить происхождение средств, на которые куплено имущество.

Речь идет о двух особняках и апартаментах в фешенебельных районах британской столицы. Общая их стоимость превышает 100 миллионов долларов. Арест, как оказалось, наложили еще весной 2019 года, но только недавно судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке.

Недвижимость принадлежит спикеру казахстанского Сената Дариге Назарбаевой, ее старшему сыну Нурали Алиеву и его жене Аиде. Оформлено имущество родственников первого президента республики на офшоры, пишет «Газета.ru».

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью подозревает, что шикарную недвижимость приобрели на преступные доходы Рахата Алиева — экс-супруга Дариги Назарбаевой, который скончался в 2015 году.

Как отмечает «ФедералПресс», теперь семье предстоит объяснить властям Великобритании, откуда взялись средства на покупку апартаментов, иначе их конфискуют.

«Они оспаривают в суде арест своей недвижимости», — говорится в сообщении.

Недавно стало известно, что внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев, который получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне, попросил политического убежища в Великобритании. Такое решение он объяснил давлением на него со стороны семьи. Молодой человек заявил, что его мать и ее муж «нанимали детективов в Лондоне и пытались найти компромат на него».