Мясников об обнулении президентских сроков: У россиян должно быть право выбора

Известный врач, писатель и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему принятые Госдумой поправки к Конституции РФ, обнуляющие предыдущие президентские сроки (то есть формально позволяющие действующему президенту Владимиру Путину избираться вновь), являются не только своевременными, но и справедливыми по отношению к российским гражданам.

Ранее доктор Мясников с удовлетворением отреагировал на это решение, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале. В интервью Федеральному агентству новостей писатель разъяснил свою позицию.

«Я всегда считал, что у человека должно быть право выбора, — отметил доктор Мясников. — Ну, почему за меня решают, могу ли я голосовать за этого человека, или нет, при этом устраняя его заранее, даже если большинство хочет выбрать именно его? И неважно, о ком идет речь, это может быть какой-то «мистер Икс», за которого все хотят голосовать, но его не дают выбрать по формальным причинам».

Такая ситуация, по мнению собеседника ФАН, несправедлива, и решение Госдумы эту несправедливость устранило.

«Несправедливо лишать человека выбора: ну, почему должно быть именно два президентских срока? Один-два-три срока, неважно, но люди не должны быть лишены права выбора! Если граждане не хотят голосовать за какого-то человека, значит — они не будут за него голосовать. Если хотят, — значит будут. Но право выбора у людей должно быть. И несправедливо лишать человека этого выбора».

По мнению Александра Мясникова, все разговоры о якобы грядущей «диктатуре» являются спекуляциями, не имеющими ничего общего с реальностью.

«Когда говорят: «Ой, а если это будет диктатура», — я не могу к этому относиться серьезно! — говорит Мясников. — Слушайте, если будет диктатура, вы будете стоять по стойке смирно и кричать «Слава диктатору!». И никакая конституция никому не поможет. Любая диктатура априори отвергает всякую конституцию!»

Ничего общего с реальностью такие «страшилки» не имеют, отмечает врач.

«Поэтому, если мы говорим о нормальном обществе, а мы нормальное общество и останемся таковым, — то решение, которое принято, является логичным, а главное — справедливым», — подчеркнул он.

Также Мясников разъяснил, почему считает принятое решение своевременным.

«Объясню, почему это своевременно, — говорит он. — Мы такой народ, что, когда видим, что власть ослабевает, у нас начинаются разброд и шатание. Я уже приводил пример с заводом: например, знают, что директор через год уйдет по возрасту, и начинают появляться разные очаги влияния, начинает ослабевать дисциплина. В масштабах страны — то же самое. Поэтому, если мы будем знать, что у человека есть возможность быть переизбранным, что все останется, как сейчас, то и сегодня будет более стабильная ситуация. Так что считаю это решение и своевременным, и справедливым. И я всегда считал это справедливым и все удивлялся, что мы, казалось, идем немного в другую сторону. Я всегда считал, что надо остановиться и сказать: дайте людям выбор, пусть они решают. А то, получается, допустим, 70% населения за действующего президента, а им говорят: «Все, будет другой». Они говорят: «Мы хотим этого». А им отвечают: «А это неважно, конституция запрещает». Ну где тут логика?!»

«Так что принятое решение совершенно правильное, разумное и справедливое», — резюмировал Александр Мясников.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение депутатов внести в обновленную Конституцию РФ положение об обнулении президентских сроков, если Конституционный суд сочтет такую поправку законной. Предложенные поправки в конституцию были приняты Госдумой во втором чтении.