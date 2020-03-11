Москва, 11 марта. Поездки в Россию для украинцев являются предательством, кроме того, русские якобы воспринимают жителей бывшей советской республики как «домашних животных», заявил украинский пропагандист Виталий Портников. Об этом он рассказал киевским студентам во время лекции.

Известный благодаря появившемуся во времена Евромайдана гей-видео Портников призвал украинскую молодежь не ездить в Россию. По его словам, молодые люди ездят в соседнее государство и не видят проблем.

«Я хочу, чтобы вы знали, как россияне относятся к таким, как вы. Как к неполноценным хохлам, которые не имеют никакой человеческой чести. Как к этим домашним животным, которых можно содержать и не уважать», — произнес украинский пропагандист.

Как пишет издание «Политнавигатор», речь скандального пропагандиста прокомментировал политолог Владимир Корнилов.

«Вы на жестикуляцию обратите внимание. Нацистский политик Йозеф Геббельс отдыхает!» — сказал эксперт.

Отметим, что после госпереворота на Украине в 2014 году уровень миграция населения этой страны достигла катастрофических масштабов. Виной тому стало отсутствие работы и денег. Люди не верили, что смогут обеспечить свое будущее.

В феврале Нацбанк Украины обнародовал статистику, согласно которой очень много граждан дефицитных рабочих специальностей уезжают работать за границу. Таким образом, кажется логичным, что Зеленскому стоило бороться не только за украинцев с родственниками и друзьями в России.

Результаты опросов предприятий показали, что треть организаций испытывали недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, и это очень сильно ограничивало их способность увеличивать производство.