Путин рассказал, как Саакашвили нарушил обещание по Южной Осетии

Москва, 11 марта. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в свое время обещал не решать вопрос с Абхазией и Южной Осетией силовым путем, однако свое обещание не сдержал. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы ж с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом. «Не, не, я никогда этого не сделаю!» — и попер. Попер — получил!» — отметил российский лидер в интервью ТАСС.

Он также возложил ответственность на Саакашвили разрыв отношений между двумя странами. По словам Путина, Россия не была инициатором этого процесса.

Напомним, что 8 августа 2008 года грузинские военные напали на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и свои миротворцев. 26 августа РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Впоследствии Саакашвили стал фигурантом нескольких уголовных дел у себя на родине, в связи с чем был вынужден покинуть страну. Некоторое время он работал на Украине, где получил пост губернатора Одесской области. В 2017 году бывший президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства, однако преемник Порошенко Владимир Зеленский, придя к власти, распорядился вернуть грузинскому политику паспорт.

Грузинский генерал Тристан Цителашвили утверждает, что, будучи президентом Грузии, Саакашвили занимался контрабандой оружия и наркотиков. А когда стал украинским губернатором, продолжил данную деятельность. Генерал утверждает, что Саакашвили перепродавал оружие сирийским боевикам. Он подчеркнул, что обладает материалами, которые доказывают вину бывшего губернатора Одесской области.