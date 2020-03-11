Плющенко показал на видео жесткую тренировку сына

Москва, 11 марта. Известный российский фигурист Евгений Плющенко показал, как тренирует своего младшего сына Сашу. В личном Instagram-аккаунте спортсмен опубликовал видео с процессом домашней растяжки семилетнего мальчика, который пошел по стопам звездного отца.

С детства наследник Плющенко уверенно стоит на коньках и участвует вместе с прославленным родителем в ледовых шоу. Чтобы иметь возможность выступать со взрослыми, ребенок много тренируется, причем подготовка проходит не только на льду, но и за его пределами. Одну из тренировок сына вне катка и продемонстрировал спортсмен.

«Пора уже серьезно за пацана браться», — подписал ролик фигурист.

Видно, что старший Плющенко относится к занятию серьезно: он требует от мальчика добросовестный продольный шпагат, при котором бедренные косточки касаются пола, а коленки смотрят строго вверх и вниз. Кроме того, для большей эффективности упражнения спортсмен просит сына поднять вверх руки.

«А сейчас ты мне коленку жмешь, мне больно!» — возмущается Саша.

Снимающая видео мать мальчика и супруга Плющенко продюсер Яна Рудковская, как и муж, не поддается на провокации сына и его попытки избежать жесткой тренировки. За кадром она объясняет наследнику, что лениться нельзя.

«Это потому, что надо не лениться и тянуться каждый день», — говорит она ребенку, объясняя, почему тот чувствует боль при растяжке.

Пользователи отнеслись к видео по-разному: кто-то похвалил Плющенко за занятия с сыном, кто-то выразил недоумение по поводу того, зачем знаменитый фигурист решил опубликовать такой ролик, а кто-то обвинил звездных родителей в том, что они лишают мальчика детства, заставляя его слишком много времени уделять спорту.

Стоит отметить, что последнее замечание часто звучит в адрес Рудковской. Многие обвиняют продюсера в том, что она пытается заработать на своем сыне деньги. Ранее после одной из публикаций комментаторы уже набрасывались на знаменитую мать с нравоучениями, напоминает портал «Утро.ру»: «У ребенка всегда грусти в глазах больше, чем счастья. Вам, родителям, лишь бы денег на сыне заработать, так нельзя», «Посмотрите, какие жизнерадостные дети у Пугачевой, а здесь, к сожалению, этого не видно».