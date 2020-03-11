Минфин оценил возможность роста стоимости бензина на фоне обвала цен на нефть

Москва, 11 марта. Стоимость бензина в России не снизится на фоне обвала на нефтяном рынке, однако и роста цен на топливо не прогнозируется. Об этом заявил заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — сказал он журналистам.

Ранее эту же позицию подтвердил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, резкое снижение стоимости нефти не повлияет на розничную цену бензина на внутреннем рынке России, передает «Газета.ру». Также министр напомнил, что цены на топливо в нашей стране стабильны и обычно не превышают уровень инфляции.

Напомним, стоимость нефти на мировом рынке рухнула в ночь на 9 марта после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, касающейся сокращения объемов добычи черного золота. Россия на фоне распространения коронавируса настаивала на продлении договоренностей на прежних условиях, также эту позицию поддержал Казахстан. При этом другие участники объединения, в том числе Саудовская Аравия, предлагали наращивать объемы добычи нефти.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco снизила цены на нефть для ослабления позиций России на мировом рынке. Как сообщили источники издания, таким образом Эр-Рияд хочет захватить долю России на мировом рынке.

Цена черного золота постепенно растет, однако по оценке Новака восстановление прежней стоимости может занять несколько месяцев, пишет НСН.