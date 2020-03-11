Россияне разработали лучший в мире алгоритм распознавания пульса по видео

Москва, 11 марта. Российский стартап Neurodata Lab выиграл в конкурсе на лучший алогоритм для определения частоты пульса человека по видео.

Международный конкурс проводился в рамках конференции по машинному зрению и распознаванию образов CVPR2020. Перед конкурсантами стояла задача разработать алгоритм, который бы корректно считывал пульс человека по видео.

Участники получили набор тестовых данных для обучения ИИ, а также данные для проверки его эффективности. Россияне стали лучшими, обойдя представителей из других стран.

Данная разработка имеет большие перспективы для дистанционной медицины и фитнес-индустрии. Разработку Neurodata Lab признали самой точной из всех. Технология уже может быть использована в коммерческих целях, пишет Planet Today.

Ранее ученые назвали основные причины заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это связано с низкой физической активностью, курением, высоким давлением.

Риск болезней сердца повышает наличие сахарного диабета и повышенного кровяного давления. Ученые говорят, что наследственность также влияет на состояние сердечной мышцы.