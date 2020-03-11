Путин объяснил, как санкции США против «Северного потока — 2» вредят экономике Европы

Москва, 11 марта. Санкции Вашингтона против строительства газопровода «Северный поток — 2» вредят европейскому потребителю и снижают конкурентоспособность экономики Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что США всегда выступали против развития экономических отношений между нашей страной и Европой. По словам Путина, подобные действия вызваны тем, что 75% перерабатывающей промышленности и машинооборудования России были созданы за последние 10–15 лет.

«Поэтому они всегда были против, и сейчас вот. И против «Северного потока — 1» они же боролись, теперь так же борются против «Северного потока — 2», — отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что США обосновали свои санкции против строительства трубопровода требованием обеспечить транзит газа через Украину. Из этого следует, что Вашингтон должен был снять санкции после продления транзитного договора между Москвой и Киевом, однако ограничения остались. Путин отметил, что санкциями США пытаются обеспечить конкурентные преимущества для своего сжиженного газа LNG.

«Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе. Но на 25–30% если будет первичный источник энергии дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики, и европейской в том числе», — заявил президент России в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Напомним, в конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал утвержденный американским Конгрессом закон об оборонном бюджете на 2020 год, предусматривающий санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы для газопровода «Северный поток — 2», приостановила работу и отвела суда из Балтийского моря, передает НСН.

Завершить строительство может российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому». Ранее стало известно, что оно уже покинуло порт Находки и движется в Суэц, сообщает «Царьград».