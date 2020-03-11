Путин считает, что США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

Москва, 11 марта. США пытаются обеспечить существование Украины за счет России. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

«[США] Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать», — заявил российский лидер в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства добавил, что речь идет и о средствах, которые Россия платит за транзит газа в Европу по территории Украины. США ввели санкции против проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» именно под предлогом обеспечения этого транзита, отметил Путин, назвав такой довод весьма странным.

После того, как Москва и Киев заключили новое транзитное соглашение, Вашингтону следовало бы отменить введенные ограничительные меры, добавил президент. Однако этого не произошло.

Напомним, что Украина последние годы получала российский газ по реверсу из стран Евросоюза вместо того, чтобы приобретать топливо у Москвы напрямую. В конце прошлого года Киев заключил с Москвой контракт на транзит российского газа. Документ был согласован буквально за несколько недель до истечения своего срока.

Украинский «Нафтогаз» недавно попросил американскую сторону принять дополнительные меры против «Северного потока — 2». Глава правления компании Андрей Коболев подчеркнул, что «игра пока не закончена».