Алеппо, 11 марта. Сирийская арабская армия в ходе наступления в Алеппо обнаружила замаскированные и укрепленные позиции террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в подземных туннелях боевиков в районе Лейрамун на севере мегаполиса Алеппо.

Общая протяженность тоннелей, окопов и проходов между домами превышает полтора километра. Подземные ходы были проложены с помощью проходческого оборудования, поставленного из стран Запада. Диверсионные группы боевиков использовали подземелья для скрытного перемещения и нападений на правительственные войска. Кроме того, по тоннелям на передовую доставлялись боеприпасы и продовольствие и эвакуировались раненые боевики.

Ранее в ходе зачистки освобожденных западных районов Алеппо инженерные поздравления САА обнаружили склад боеприпасов в квартале Лейрамун, а также фабрику автомобилей для террористов-смертников в районе населенного пункта Кафр-Джум.

Напомним, после долгих лет вооруженного противостояния последние занятые террористами кварталы Алеппо были освобождены сирийской армией в середине февраля 2020 года. Операция на западе Алеппо началась месяцем раньше в ответ на обстрелы жилых кварталов города из районов, занятых боевиками.