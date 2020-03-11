Путин рассказал, как обращается к Трампу

Москва, 11 марта. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обращаются друг к другу по имени. Об этом рассказал российский лидер в интервью для спецпроекта ТАСС.

«Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — поделился глава государства во время интервью «20 вопросов Владимиру Путину».

Он отметил, что со всеми американскими лидерами, начиная с покинувшего Белый дом в 2001 году Билла Клинтона, имел «достаточно конструктивные отношения», поэтому затруднился сказать, с кем из глав США общаться было наиболее комфортно.

Отдельно Путин выделил «добрые отношения» с Джорджем Бушем-младшим, который находился на посту президента США в период с 2001 по 2009 год.

Трамп возглавил Белый дом в январе 2017 года. С тех пор он лично встречался с Путиным несколько раз на полях различных крупных международных форумов и один — на двустороннем саммите в Хельсинки. Кроме того, президенты провели более десятка телефонных разговоров.

Их последняя на данный момент встреча состоялась в июне 2019 года на полях саммита G20 в японской Осаке. По ее итогам Трамп назвал российского лидера «прекрасным парнем» и «необычайным человеком», а также выразил удовлетворение тем, что они смогли обсудить много важных вопросов, напоминает «Газета.ru».

Путин после переговоров сказал, что оба президента «не виделись» со времен прошлогодней июльской встречи в Финляндии, и дал понять, что разговор, начатый тогда, необходимо продолжать.