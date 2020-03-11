Украинские туристки испортили уникальную фреску Рафаэля в Ватикане

Москва, 11 марта. Две жительницы Украины разрисовали фрески Рафаэля Санти в Папском дворце Ватикана. Надпись заметили посетители дворца и поделились видео в группе «Италия для меня» в Facebook.

Отмечается, что украинки оставили надписи на фресках и испортили их.

«Я редко ругаюсь, но вот Лена и Тамара с Винницы, которые нацарапали в станцах Рафаэля вот это, — это просто… подберите слово — в общем, самое ужасное, что можно сделать», — говорит за кадром автор ролика.

В социальных сетях подчеркнули, что эти надписи выставляют Украину государством, где живут варвары и не уважающие мировое искусство люди.

В августе 2019 года украинские туристы устроили перепалку с гидом в Испании из-за того, что тот назвал их россиянами. Об этом рассказала профессор кафедры политологии, социологии и культурологии в харьковском педагогическом университете Галина Куц.

По ее словам, инцидент произошел во время экскурсии из Испании во Францию. В русскоязычной группе были как россияне, так и украинцы, причем, как отметила Куц, первых было большинство. На выезде из Испании в автобус заглянул пограничник, который спросил, граждане каких стран едут на экскурсию. По словам Куц, гид ответила: «Русос». Такой ответ возмутил профессора харьковского вуза.

Гид отреагировала на замечание и сказала пограничнику, что в автобусе едут россияне и украинцы. Однако девушек, которых возмутила произошедшая путаница, это не успокоило. По словам Куц, одна из них обратилась к гиду с вопросом, путает ли она португальцев с испанцами. Экскурсовод ответила отрицательно.