Путин поставил «троечку с минусом» отношениям России и США

Москва, 11 марта. Президент РФ Владимир Путин оценил отношения России и США по пятибалльной шкале.

«Ну, где-то на троечку», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Путин подчеркнул, что речь идет «о промежутке между двойкой и тройкой», но все же «ближе к тройке». В качестве положительных примеров взаимодействия Москвы и Вашингтона в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства привел сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом, а также рост товарооборота между Россией и США, наблюдаемый в последние два года.

Напомним, перед Новым годом ФСБ задержала в Петербурге двух человек, которые намеревались устроить теракты во время праздничных мероприятий. Информацию о готовящейся атаке по каналам спецслужб передали России США. Как рассказала пресс-служба Кремля, после этого Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил американского лидера за предоставленную информацию. Кроме того, президенты условились продолжать сотрудничество двух государств в борьбе с терроризмом.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Трамп жаловался ему на слишком большие военные расходы США. По словам российского лидера, президент США назвал себя сторонником разоружения, но при этом заявил, что вынужден тратить «сумасшедшие» суммы на оборонную сферу.