Путин не согласен с тезисом об исключительности американской нации

Москва, 11 марта. Президент РФ Владимир Путин выразил несогласие с тезисом об исключительности американской нации и ее особых правах на международной арене.

Российский лидер напомнил, что подобная фраза прозвучала однажды из уст 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

«Он уже сказал, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир. Я с этим не могу согласиться», — подчеркнул глава российского государства.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент отметил, что «господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами».

«И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно», — констатировал Путин.

Напомним, еще в 2017 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент России выразил мнение, что США после распада Советского Союза оказались в ловушке ошибок, куда привела их вера во вседозволенность. Он считает, что США осознали себя мировой державой, внушили миллионам людей идею своей исключительности, что породило имперское мышление и потребовало вести соответствующую внешнюю политику.

Позицию Путина разделил американский журналист Матфей Шахин. В частности, он назвал чрезвычайно опасными заявления госсекретаря США Майка Помпео о «фундаментальной правоте США».